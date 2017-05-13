Умеров поблагодарил за поддержку в годовщину заведения уголовного дела против него

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова поблагодарил тех, кто принял участие в молебне, который состоялся накануне, 12 мая, у его дома и был приурочен к годовщине возбуждения уголовного дела против него, а также тех, кто не смог приехать, но выразил слова поддержки.

«Благодарю всех, кто принимал участие или не смог приехать, но поддерживал проведение дуа 12-го мая в Бахчисарае во дворе моего дома. Организаторы и их помощники, участники, ведущие, поддержавшие по телефону, комментировавшие в сетях и многие другие», – написал Умеров в Фейсбуке.

В Бахчисарае возле дома замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова накануне, 12 мая, прошел молебен (дуа), приуроченный к годовщине возбуждения уголовного дела против него. На дуа собралось более 300 крымских мусульман.

12 мая 2016 года экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.