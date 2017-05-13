В Севастополе ко дню Черноморского флота России устроили парусную регату

В аннексированном Севастополе в рамках празднования Дня Черноморского флота России проходит парусная регата на призы начальника Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища (ЧВВМУ) имени адмирала Нахимова. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«Гонки под парусом посвящены 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 73-й годовщине освобождения Севастополя от немецких захватчиков и 80-летию ЧВВМУ. Регата, в которой принимают участие спортсмены на всех классах крейсерских яхт и спортивных швертботов, проводится в целях популяризации парусного спорта, выявления сильнейших экипажей яхт Севастополя, военно-патриотического воспитания молодежи. Соревнования проходят при поддержке администрации Севастополя и спортивного центра морской и физической подготовки филиала ЦСКА», – говорится в сообщении.

Подведение итогов регаты и награждение участников запланировано на 14 мая.

В аннексированном Севастополе 13 мая отметили 234-ю годовщину со дня основания Черноморского флота России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».