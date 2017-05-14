В Крыму заблокировали сайты с информацией о способах обмануть электросчетчик

Суд в аннексированном Крыму по требованию прокуратуры Бахчисарайского района принял решение заблокировать два интернет-ресурса, на которых размещалась информация о способах обмануть электросчетчик. Об этом сообщают на сайте российской прокуратуры полуострова.

«С учетом того, что сайты побуждают потребителей к совершению действий, направленных на искажение показаний счетчиков электроэнергии, что создает предпосылки для причинения ущерба предприятиям коммунального комплекса, прокурор района обратился в суд с исками о признании выявленной информации запрещенной к размещению и блокировке интернет-ресурсов. По результатам рассмотрения исковых требований прокуратуры суд принял решение об ограничении доступа к сайтам, исполнение решений суда контролируется прокуратурой района», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».