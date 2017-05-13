Обстрел Авдеевки Донецкой области, в результате которого погибли четыре мирных жители, один был тяжело ранен и двое детей остались сиротами, квалифицирован как террористический акт, сообщила прокуратура Донецкой области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель людей) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

Ранее в субботу, 13 мая, в Авдеевке, которая расположена вблизи линии фронта в Донецкой области, четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны совместных российско-сепаратистских сил. По сообщениям местных жителей в соцсетях, наиболее вероятным местом, откуда был совершен обстрел с артиллерии большого калибра, было Лесное кладбище в оккупированной Горловке, которое является известной огневой позицией боевиков.

При этом в вооруженной сепаратистской группировке «ДНР», поддерживаемой Россией и признанной в Украине террористической, обвинили в артиллерийском обстреле Авдеевки украинское движение «Правый сектор» (вероятно, имея в виду Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» – КР), который был отведен с линии фронта еще в апреле 2015 года и артиллерии большого калибра на вооружении не имел.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, снаряд попал во двор дома, на котором находились его владельцы и их гости. Три женщины и один мужчина погибли на месте от осколочных ранений, еще одного жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Двое детей, девочек 6 и 7 лет, которые тоже были рядом с местом взрыва и остались сиротами, не пострадали.

По данным штаба антитеррористической операции против совместных российско-сепаратистских сил на части востока Украины, по жилому сектору Авдеевки с оккупированной территории в 19:15 было применено артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В соцсетях высказывают предположение, что обстрел мог быть устроен специально перед началом финала международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который проходит в ночь на воскресенье, 14 мая, в Киеве. Президент Украины Петр Порошенко, планировавший присутствовать на финале, из-за гибели людей в Авдеевке отказался от этого.