Португалия победила на «Евровидении-2017»

Представитель Португалии Сальвадор Собрал победил на песенном конкурсе «Евровидение-2017», проходившем в Киеве, с песней Amar pelos dois.

Исполнитель набрал 758 баллов, обогнав Болгарию с 615 баллами и Молдову с 374 баллами.

Украина, которую представляла группа O.Torvald, заняла 24-е место.

Песенный конкурс в 2018 году пройдет в Португалии.

Букмекеры прогнозировали победу на «Евровидении-2017» представителю Италии Франческо Габбани.

Участница от России Юлия Самойлова не приехала на конкурс. Служба безопасности Украины 22 марта запретила ей въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.