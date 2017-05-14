Трамп: СМИ США не обратили внимания на визит главы МИД Украины

Президент США Дональд Трамп в своем противостоянии с американским средствам информации раскритиковал их за то, что они, по его словам, не сообщали о визите к нему министра иностранных дел Украины.



В интервью консервативному телеканалу Fox News, которое вышло в эфир вечером в субботу по американскому времени, Трамп, среди прочего, заявил: «На днях россияне приехали ко мне – министр иностранных дел, – а сразу после этого прибыл и министр иностранных дел Украины. Я говорил: «Эй, вам надо мириться, миритесь!» – а они (СМИ США – КР) сообщили только о приезде русских ... они не говорили об Украине».



В среду, 10 мая, Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а несколько позже в тот же день – и глава МИД Украины Павел Климкин. Украинский министр также встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, а российский – с государственным секретарем Рексом Тиллерсон. На встречах американских руководителей с Лавровым ему, в частности, напомнили о необходимости для России выполнять минские договоренности и о сохранении санкций против нее, пока Москва не устранит основания для этих санкций. А Климкин в Вашингтоне выразили поддержку Украины со стороны США. Трамп, сообщив в Твиттере о встречах с обоими министрами, добавил: «Миримся».



У Дональда Трампа напряженные отношения со многими средствами массовой информации в США, освещающих связи членов его команды с Россией и другие неприятные для президента США вопросы. Он не обходит возможности критиковать их, иногда довольно резкими словами.