Прокуратура Феодосии оштрафовала дельфинарий за «несоблюдение экологических норм»

Подконтрольная Кремлю прокуратура Феодосии за «несоблюдение экологических норм» на 30 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен – КР) оштрафовала местный дельфинарий «Немо». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что дельфинарий эксплуатирует несоразмерно маленькую объемам сбрасываемых из бассейнов вод выгребную яму. Откачивание жидких бытовых отходов не осуществляется, локальные очистные сооружения не установлены. В результате имеет место подтопление прилегающей к объекту территории, уровень контролируемых веществ в почве в разы превышает норму. Кроме того, земельный участок используется обществом в отсутствие правоустанавливающих документов, соответственно, арендные платежи не осуществляются», – говорится в сообщении.

Согласно инфомации пресс-службы, деятельность дельфинария нарушает ст. 8.2 КоАП России (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

Сообщается, что в настоящее время разлив сточных вод остановлен – дельфинарием заключен договор на их откачивание, готовится проектная документация на установку локальных очистных сооружений.