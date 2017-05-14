Вход на особо охраняемые территории Крыма должен быть бесплатным – Минприроды

Подконтрольный Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев сообщил, что вход на территорию особо охраняемых объектов Крым должен быть бесплатным.

«Деньги за вход не взымаются, если требуют оплату за вход, то сообщайте и пишите в Минприроды Крыма. Оплата на особо охраняемых природных территориях может быть только за экскурсионное обслуживание», – подчеркнул Компанейцев.

В ходе пресс-конференции замминистра привел пример об ограничениях маршрутов на особо охраняемых природных территориях.

«Например, Тропа Голицына спроектирована так, что по ней может пройти только определенное количество человек. Есть ограничения, в том числе, с проходами определенного количества людей, но нигде не должно быть платы за вход, это как плата за выход – такого не должно быть», – сказал замминистра.

В августе 2016 года природоохранная прокуратура аннексированного Крыма, подконтрольная Москве, опротестовала платность посещения Ялтинского заповедника.

В начале августа российская прокуратура полуострова также опротестовалаплатный вход в Харакский парк в Гаспре на ЮБК. В то же время, нынешние власти Крыма сделали платным вход на особо охраняемую территорию в Тихой бухте под Феодосией. А в Ялте бесплатный вход на пляжи Массандры решили компенсировать платными услугами.