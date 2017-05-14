В Крыму сообщают о спасении человека на Ангарском перевале

В районе Ангарского перевала в Крыму, ночью 13 мая, спасатели оказали помощь туристу, который сломал ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает российского управление МЧС полуострова.

«Установив телефонную связь с пострадавшим, в район поисковых работ выехала группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники повышенной проходимости. Турист, житель города Симферополь 1983 года рождения, был оперативно обнаружен спасателями в районе стоянки туристов «Андрюхина поляна», – говорится в сообщении.

Как проинформировали в ведомстве, во время спасательной операции, которая продолжалась более трех часов, пострадавшему наложили шину на поврежденную ногу и с помощью специальных жестких носилок эвакуировали к служебному автомобилю. После этого его доставили в отделение скорой медицинской помощи села Лаванда.

