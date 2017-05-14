Порошенко: готов внести изменения в Конституцию по крымскотатарской автономии

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве 14 мая заявил, что готов внести изменения в Конституцию Украины в части создания крымскотатарской автономии в Крыму.

«Я считаю, что это было ошибкой, что за 23 года до начала российской аннексии Крыма украинская власть не смогла обеспечить соответствующий статус автономии крымских татар. Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе по вопросам крымскотатарской автономии. Какой будет формат этой автономии? Мне должна предложить Конституционная комиссия, в (рабочей группе – КР) которой принимают участие представители Меджлиса кримськотатарскього народа», – сказал Порошенко.

Он также выразил надежду на то, что этот вопрос решится в ближайшее время. «Тянуть с этим не надо. Задержка не за президентом. Очень важно найти 300 голосов в зале (Верховной Рады Украины – КР)», – добавил Порошенко.

Конституционная комиссия Украины 11 мая приняла решение о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым.

Первое заседание Рабочей группы назначено на 22 мая 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».