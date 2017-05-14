Почти 3400 севастопольцев внесли свои замечания и предложения в проект генплана города. Такую цифру назвали в пресс-службе подконтрольного России правительства города по итогам публичных слушаний, которые прошли 12 мая в десяти муниципальных округах.

«Мы приветствуем такую высокую общественную активность и конструктивную позицию жителей города. Очень правильно и хорошо, что обсуждение Генплана вызвало столь широкий резонанс – это значит, что у города в итоге получится самый лучший в России Генплан – наиболее проработанный и соответствующий нуждам и чаяниям севастопольцев», – сказал подконтрольный Кремлю директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко.

Вместе с тем, Моложавенко заявил, что у горожан нет повода волноваться за частную собственность, так как «права собственности незыблемы. Генплан вообще не предполагает изменений в правах собственности – ни на землю, ни на жилье».

Проект генерального плана Севастополя вызвал протесты местных жителей по всему городу. 12 мая люди, которые выступали против предложенного генплана, собирались возле мест проведения общественных слушаний по проекту.

Ранее инициативные группы жителей города распространяли листовки, в которых заявили, что чиновники из департамента архитектуры переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки, что дает возможность сноса частных домов в этих районах без согласия их владельцев.

Инициативные группы провели ряд собраний, на которых осудили планы чиновников по изменению целевого предназначения земли.

Севастопольцы в комментарии корреспонденту Крым.Реалии также выражали обеспокоенность тем, что проект закона о так называемой «реновации» жилья, который рассматривает российская Госдума, разрешает компаниям-застройщикам взамен сносимого жилья в престижных микрорайонах предоставлять гражданам неравноценные по стоимости квартиры в непопулярных кварталах. При этом люди, проживающие в сносимом жилье, не смогут оспорить принудительный снос в судебном порядке.

Пока в городе продолжает действовать генеральный план развития Севастополя на период 2005-2025 годов. Он был разработан севастопольскими и киевскими проектировщиками.