В Москве возле станции метро вывесили портрет Сталина

В Москве у входа на станцию метро «Сокольники» вывесили портреты советского диктатора Иосифа Сталина и его сподвижника Лазаря Кагановича. Это было сделано в рамках так называемой «исторической реконструкции», приуроченной к 82-й годовщине запуска московского метрополитена.

Инициатором «реконструкции» выступило руководство метрополитена. В рамках этой акции в вестибюле станции «Сокольники» также разместили баннер с надписью: «Великому, родному Сталину, инициатору и вдохновителю строительства метро – пролетарский привет!»

В аннексированном Севастополе 6 мая открыли приуроченную ко Дню победы выставку картин на военную тематику «Живая память», в которой, по словам руководства музея, центральное место занял портрет Иосифа Сталина.