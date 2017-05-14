Вмешательство России в выборы в США «хорошо задокументировано» – Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вмешательство России в прошлогодние выборы президента США «хорошо задокументировано». Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

«Я считаю, что есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США и России. Очевидно, что вмешательство в выборы являются одним из таких вопросов. Я считаю, что эта тема достаточно хорошо задокументирована, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь (в США – КР) и не только», – сказал Тиллерсон, добавив, что неизвестно, повлияло ли это на результат.

Госсекретарь США также выразил убеждение, что отношения США и России надо вернуть на уровень, соответствующий американским национальным интересам.

Состояние американо-российских отношений, по его мнению, не соответствует не только интересам Вашингтона, но и всего мира.

«Думаю, многие видят, что это не полезно для мира. Определенно не полезно для нас, для американцев, для интересов нашей национальной безопасности, чтобы эти отношения оставались на таком низком уровне. Сможем ли мы это изменить – посмотрим», – сказал Тиллерсон.

Он отметил, что выступает против использования термина «перезагрузка» в контексте отношений двух стран.

«Терминами вроде «перезагрузки» злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа... Мы начинаем с того листа, который у нас есть», – сказал госсекретарь США.

Сейчас в США продолжается расследование действий российских хакеров. Следователи предполагают, что злоумышленники могли повлиять на исход президентских выборов в пользу республиканца Дональда Трампа с помощью кибератак против Демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон. Кремль отвергает все обвинения относительно вмешательства в политические процессы в США.