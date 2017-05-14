XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили Вместе!» проходит в аннексированном Севастополе. На участие в конкурсе было подано 250 заявок из 23 стран мира. В 12 номинациях отобрали 65 работ из 16 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Показы и творческие встречи с участниками и гостями фестиваля пройдут на 14 площадках города – в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова, Севастопольском президентском кадетском училище, Доме офицеров Черноморского флота, Драматическом театре имени Б. А. Лавренева, Севастопольском государственном университете, вузах, школах, домах культуры и библиотеках города. Одновременно с показами в Севастополе фильмы кинофестиваля «Победили вместе» будут представлены в Москве и других российских городах», – говорится в сообщении.

Фестиваль в Севастополе должен продлиться до 20 мая.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».