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Новости

Из Дамаска эвакуируются жители и разоруженные противники Асада

Эвакуация из восточных районов Дамаска, май 2017 года

В восточных районах Дамаска в воскресенье, 14 мая, продолжилась эвакуация нескольких сот мирных жителей и членов антиправительственных отрядов. Договоренность об эвакуации была достигнута вечером 13 мая – вслед за вступлением в эту часть города войск президента Башара Асада.

Несколько дней назад подобная эвакуация проводилась из северных пригородов Дамаска – Тишрин и Барзе.

Западные агентства отмечают, что правительственные войска близки к установлению полного контроля над Дамаском, столицей Сирии. Между вооруженными отрядами оппозиции и правительством Сирии достигнута договоренность о сдаче оружия и эвакуации в те районы страны, которые контролируются вооруженными противниками режима президента Башара Асада.

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