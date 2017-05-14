Чиновники из Иркутской области России и Крыма договорились сотрудничать в сфере туризма

План совместных мероприятий в сфере туризма подписали 12 мая в Москве представители Иркутской области России и аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Подписи под документом поставили руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина и подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Сообщается, что в рамках договоренностей планируется осуществление информационного обмена о проведении международных, региональных выставок, форумов, конференций, о состоянии туристско-рекреационной сферы Иркутской области и аннексированного Крыма, обмен пресс-турами и детскими и молодежными туристскими группами.

«Кроме того, План мероприятий предусматривает формирование предложений по санаторно-курортному лечению, детскому и молодежному туризму в Республике Крым для жителей Иркутской области, а также содействие развитию сотрудничества хозяйствующих субъектов и их объединений Иркутской области и Республики Крым в сфере туризма и рекреации, установлению и расширению прямых деловых контактов», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».