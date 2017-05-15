Пенсионный фонд в Крыму будет искать работников на ярмарке вакансий

Симферопольское отделение Пенсионного фонда России примет участие в ярмарке вакансий, которая состоится 19 мая на площади Ленина в столице аннексированного Крыма.

Наряду с другими работодателями, пенсионный фонд «представит актуальные вакансии в различных сферах, проведет презентацию своих предприятий, расскажет об условиях труда и заработной плате будущих сотрудников. В рамках проведения ярмарки вакансий пройдет презентация учебных заведений Крыма, а также профессий и специальностей, которым можно обучиться в данных учебных заведениях», сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России в аннексированном Крыму.

Для граждан с инвалидностью будет работать «Сектор обслуживания инвалидов», где можно будет получить консультацию и узнать об актуальных вакансиях.

Начало ярмарки вакансий назначено на 12:00.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».