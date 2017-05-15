В самой населенной земле Германии на выборах лидирует партия Меркель – предварительные данные

На региональных выборах в крупнейшей по численности населения земле Северный Рейн-Вестфалия лидирует «Христианско-демократический союз». По предварительным данным социологов, после закрытия избирательных участков ХДС набирает 33%.

В то же время Социал-демократическая партия Германии набирает 31 процент (по сравнению с 39,1% в 2012 году).

Земельные выборы в Северном Рейне-Вестфалии называют репетицией голосования 24 сентября, когда в Германии будут избирать новый состав бундестага, а потом и канцлера. Главное противостояние за кресло канцлера Германии будет происходить между главой ХДС Ангелой Меркель, которая возглавляет сейчас правительство страны, и ее соперником, социал-демократом Мартином Шульцем.

Сам Шульц 14 мая признал поражение своей партии на земельных выборах, но пообещал продолжать борьбу. «Мы продолжим борьбу, результат будет 24 сентября», – сказал он.

Согласно опросам, проведенным с начала года, СПДГ отстает от ХДС Меркель на 10%.