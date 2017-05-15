В Крыму ожидаются сильные ливни и шквал

В Крыму 15 мая ожидается ухудшение погодных условий. Согласно сообщению гидрометцентра, на полуострове пройдут сильные ливни, грозы, град. Местами ветер до 17-22 м/с.

Накануне в российском управлении МЧС Крыма на ночь 15 мая объявили штормовое предупреждение.

В ведомстве напомнили жителям полуострова соблюдать правила безопасности: плотно закрыть окна, ограничить выход из зданий, по возможности находиться в помещениях; на улице следует держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев, не следует парковать рядом с ними машины.