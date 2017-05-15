Умер заключенный ГУЛАГа, один из лидеров Норильского восстания 1953 года Евгений Грицак

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что 14 мая умер политзаключенный лагерей ГУЛАГа, один из лидеров норильского восстания 1953 года Евгений Грицак.

«Отошел в вечность один из лидеров норильского «Восстание духа» 1953 года Евгений Грицак», – написал Вятрович в Facebook.

«Украинцы боролись и восставали – всегда и везде, где было нарушение базовых прав человека. Одним из таких эпизодов в мировой истории останется Норильское восстание в 1953 году против бесчеловечного творения Сталина - концлагерей ГУЛАГа», – говорится в сообщении президента Украины Петра Порошенко в Facebook. «С глубокой скорбью воспринимаем это известие, но и с глубокой благодарностью сохраним его пример как несокрушимость духа и воли в борьбе за свободу в худших обстоятельствах», – подчеркнул Порошенко.

Евгений Грицак в августе 2016 отметил 90-летие. До смерти он жил в селе Устье Снятинского района Ивано-Франковской области. Издательство «Факел» опубликовало «Краткую запись воспоминаний» его авторства. Михаил Ткачук на основе свидетельств Грицяка снял фильм «Загадка Норильского восстания».

В 1953 году восстали почти 20 тысяч политзаключенных. В течение 70 дней они бастовали и голодали. Политзаключенные требовали сокращения рабочего дня, разрешений на переписку и свидания, прекращение пыток. Они выдвинули политические требования, включая пересмотр личных дел.

События в Норильске, а в последствии похожие протесты в Воркуте и Кингири, по словам одного из руководителей Норильского восстания, «переполошили большевистское командование» и привели к изменениям.