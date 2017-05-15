Чубаров намерен поехать в Крым, чтобы дать показания по «делу Чийгоза»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров намерен поехать в Крым, чтобы выступить свидетелем в суде по делу заместителя Меджлиса Ахтема Чийгоза. Об этом Чубаров сообщил 15 мая на пресс-конференции в Киеве.

Чубаров зачитал свое заявление, в котором он дает согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Документ он намерен передать адвокату Ахтема Чийгоза – Николаю Полозову, когда тот приедет в Киев 19 мая.

«Я один из тех, кто может дать объективные показания по делу. Законодательство России (статья 456 УК России – КР) предполагает предоставление мне иммунитета на момент пребывания в Крыму. Это все при условии, если они меня официально вызовут в суд», – прокомментировал глава Меджлиса.

Два свидетеля по делу Чийгоза, которые давали показания на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 11 мая, сообщили, что видели, как обвиняемый успокаивал людей на митинге под Верховной Радой АРК 26 февраля 2014 года.

Следующее заседание состоится 15 мая в 9:30.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.