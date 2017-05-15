В Росрыболовстве готовы просчитать ущерб, который наносит стройка Керченского моста

В Севастополе во время совещания по поводу вопросов сохранения рыбохозяйственных бассейнов, заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваника сообщил, что ведомство готово просчитать ущерб, который нанесет биоресурсам Азовского моря строительство Керченского моста.

«Наша задача – при планировании хозяйственной деятельности найти баланс между сохранением природных богатств и интересами экономики. Такие крупные проекты, как строительство моста через Керченский пролив, терминала в морском порту Тамань или освоение запасов нефти на Каспии имеют государственную значимость. И особо важно – просчитать тот ущерб, который будет нанесен водным биоресурсам и среде их обитания, и выработать меры по восстановлению экосистем», – цитирует Иваника пресс-служба ведомства.

Накануне в прокуратуре Автономной Республике Крым сообщали, что ведут досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве Керченского моста. В частности, в ведомстве отметили, что масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив, а резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.