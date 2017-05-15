Верховная Рада рассмотрит лишение Артеменко мандата после заключения комитета

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о лишении мандата внефракционного народного депутата Андрея Артеменко после того, как поступит соответствующее заключение регламентного комитета парламента, заявляет спикер Андрей Парубий.

«Об Артеменко: будет решение регламентного комитета – и кадровый вопрос сразу появится в зале на рассмотрении», – сказал Парубий 15 мая на согласительном совете парламента.

Перед этим к нему обратился лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбаки и призвал как можно скорее поставить на рассмотрение вопрос о невозможности двойного гражданства для госслужащих, депутатов всех уровней и судей. «Мы наконец должны лишить мандата народного депутата Артеменко, который возил в Америку передачи из Кремля», – сказал Бурбаки.

Как сообщает агентство «Украинские новости», в комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента заявили, что получили указ президента о прекращении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко, и спрогнозировали, что смогут обсудить этот вопрос на заседании 17 мая.

12 мая пресс-секретарь Высшего административного суда Украины Галина Гаевская сообщила Радио Свобода, что ВАСУ решил открыть производство по административному делу по заявлению внефракционного народного депутата Украины Андрея Артеменко о лишении его украинского гражданства. По ее словам, дату рассмотрения дела еще не назначили.

Адвокат Артеменко Леонид Сиваков ранее сообщил СМИ об обращении в суд с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о прекращении украинского гражданства Артеменко.

В начале мая в Государственной миграционной службе Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко. По сообщениям, причиной стало то, что Артеменко имеет также гражданство Канады, о котором он заявлял сам.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план имел поддержку в Москве.

После заявлений Артеменко прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство о госизмене.