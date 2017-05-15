В Минске проходит заседание Контактной группы

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Как сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сегодня в ходе встречи представителей Трехсторонней контактной группы должны обсудить дальнейшие шаги по освобождению заложников.

На прошлой неделе Геращенко заявила о завершении процесса верификации лиц, совершивших преступления против Украины, но которых нельзя помиловать, ради освобождения пленных украинский, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях. По ее словам, в списке тех, кого требуют освободить представители ОРДЛО, есть несколько лиц, не категорически отказываются ехать на оккупированные территории.

Геращенко заверила, что украинская сторона делает все, чтобы «разблокировать процесс освобождения заложников».

По последним данным украинской стороны, на оккупированной части Донбасса находится 127 украинский заложник.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.