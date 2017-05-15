Для крымчан нет ограничений при получении биометрических паспортов – правозащитник

В отношении крымчан и других жителей оккупированных территорий нет каких-либо ограничений при получении биометрических паспортов. Об этом Крым.Реалии сообщила 15 мая координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко, который накануне отметил, что жители оккупированных территорий смогут пользоваться безвизом, «когда Крым и Донбасс вернут».

«Если честно, для нас это заявление было не совсем понятным с точки зрения того, что не соответствует сегодняшним требованиям. Если посмотреть все документы, которые необходимо подавать для получения биометрического паспорта, включая и жителей Крыма, то особых ограничений для них нет», – отметила Скрипник.

Правозащитница напомнила, что для получения биометрического паспорта необходимо подать список документов, который включает в себя: заявление, ИНН, документы про оплату административного сбора, заграничный паспорт и паспорт гражданина Украины, причем нет ограничений в связи с тем, где внутренний паспорт был выдан.

«Как видим, никаких документов, таких как справка о постановке на учет переселенца, в этом перечне нет. Исходя из списка документов, ограничений для крымчан нет, они точно так же могут обращаться в центры паспортных услуг или непосредственно в Государственную миграционную службу, или в центры предоставления административных услуг. Некоторые центры паспортных услуг говорят о том, что желательно на всякий случай взять с собой документы с вашим фото, хотя это требование весьма относительное, так как в вашем загранпаспорте и так есть ваша фотокарточка. Более того, человек есть в общей базе загранпаспортов, так что здесь проблем нет», – пояснила Ольга Скрипник.

Она добавила, что правозащитникам на сегодняшний день известны несколько случаев, когда в Киеве жители аннексированного Крыма с паспортом гражданина Украины подавали документы на получение биометрического паспорта и не сталкивались с какими-либо ограничениями по признаку прописки.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

В апреле послы Европейского союза приняли решение о визовой либерализации для Украины. А перед этим Европарламент на заседании поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.