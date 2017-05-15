Российский «Левада-центр» обжаловал в суде норму закона об «иностранных агентах»

Российский «Левада-центр» обжаловал в Конституционном суде России положения закона об «иностранных агентах», который приравнивает проведения социологических исследований к политической деятельности. Об этом директор организации Лев Гудков сообщил российскому новостному агентству «Интерфакс». По его словам, из-за этого положения закон имеет «явно неправовой характер».

В сентябре 2016 года Министерство юстиции России внесло «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. Это произошло после сообщения центра о падении рейтингов правящей партии «Единой России» в августе того же года. В марте этого года Московский горсуд признал решение Минюста законным.

«Левада-центр» обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на принудительное внесение в реестр «иностранных агентов».