Крымчан вербуют в «информационные» российские войска

В Крыму военные комиссариаты проводят набор кандидатов для обучения в Военном университете Министерства обороны России по специальности «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности». Как сообщает 15 мая пресс-служба Минобороны России, это новая специальность в военном университете.

«Подготовка офицеров по данной специальности осуществляется преимущественно в интересах департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны и других центральных органов военного управления, а также военных средств массовой информации», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что «исходя из особенностей новой специальности», кандидаты должны обладать достаточным уровнем знаний по литературе, русскому языку, истории, иметь должную физическую подготовку.

Отмечается, что комиссариаты уже приняли несколько заявлений от желающих.

В начале 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал создание в Вооруженных силах России войск информационных операций.

Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».