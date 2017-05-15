Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что в официальном Киеве не могут предложить изменения в Конституцию Украины по крымскотатарской автономии из-за «нехватки видения». Об этом 15 мая Тищенко рассказала в комментарии Крым.Реалии.

«Первый посыл президента (Украины Петра Порошенко – КР) о готовности внесения изменений звучал еще в 2014 и в 2015 годах. С одной стороны, это вопрос политической воли, с другой – это вопрос нехватки видения, какой может быть автономия», – считает Тищенко

Она утверждает, что «сегодня нет однозначного ответа о том, каким образом решить вопрос оккупации».

«Нет видения ни у западных стран, ни в Украине, ни в России – потому что она избегает этого вопроса», – отметила Тищенко.

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве 14 мая заявил, что готов внести изменения в Конституцию Украины в части создания крымскотатарской автономии в Крыму.

Он также выразил надежду на то, что этот вопрос решится в ближайшее время. «Тянуть с этим не стоит. Задержка не за президентом. Очень важно найти 300 голосов в зале (Верховной Рады Украины – КР)», – добавил Порошенко.

Конституционная комиссия Украины 11 мая приняла решение о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым.

Первое заседание Рабочей группы назначено на 22 мая 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».