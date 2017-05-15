В Крыму анонсируют выступление российских артистов музыки и кино

В рамках кинофорума «Золотой Витязь» 23 мая в Симферопольском музыкальном училище анонсируют выступления звезд российского и зарубежного кино, театра и музыки. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.



«Перед крымскими зрителями выступят такие артисты России, как Ольга Кабо, Сергей Моховиков, Елена Захарова, Владимир Гостюхин, Инга Шатова, Сергей Шакуров, Людмила Чурсина, югославский киноактер Гойко Митич, вице-президент кинофорума, известная актриса и общественный деятель Ивана Жигон и президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев», – отметили в пресс-службе.



В ведомстве добавили, что «в мероприятии также примут участие зарубежные артисты в составе болгарской, сербской, белорусской и украинской групп».

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