В Верховной Раде зарегистрировали проект о прекращении полномочий депутата Артеменко

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Раньше председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит вопрос о лишении мандата депутата Артеменко после того, как поступит соответствующее заключение регламентного комитета парламента.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады сегодня утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко. Сам депутат заявил, что на заседание регламентного комитета его не пригласили, а о проведении слушаний он и его адвокаты узнали за несколько часов до начала заседания.

12 мая пресс-секретарь Высшего административного суда Украины Галина Гаевская сообщила Радио Свобода, что ВАСУ решил открыть производство по административному делу по заявлению внефракционного народного депутата Украины Андрея Артеменко о лишении его украинского гражданства. По ее словам, дату рассмотрения дела еще не назначили.

Адвокат Артеменко Леонид Сиваков ранее сообщил СМИ об обращении в суд с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о прекращении украинского гражданства Артеменко.

В начале мая в Государственной миграционной службе Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко. По сообщениям, причиной стало то, что Артеменко имеет также гражданство Канады, о котором он заявлял сам.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план имел поддержку в Москве.

После заявлений Артеменко прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство о госизмене.