На пожаре в Севастополе эвакуировали 30 человек – МЧС

В ночь на 15 мая в Севастополе на пожаре спасли 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Севастополю.

«В доме с малосемейными квартирами произошел пожар. Горела старая мебель, которая находилась в техническом коридоре между секциями корпусов здания, соседние помещения были сильно задымлены. На улицу вывели около 30 жильцов, оказание доврачебной помощи не потребовалось. Никто не пострадал», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Раньше крымчан предупредили о высокой пожарной опасности. В российском МЧС по Крыму заявили, что в этот период высокой пожарной опасности запрещено разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, бросать горящие спички и выжигать траву под деревьями и на полянах.​