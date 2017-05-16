В Херсоне почтят память жертв депортации крымских татар

В четверг, 18 мая, в Херсоне проведут мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине депортации крымскотатарского народа. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал глава Херсонского городского меджлиса крымских татар Ибрагим Сулейманов.

Он утверждает, что накануне Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа, 17 мая, состоится просмотр учащимися старших классов Херсона документального фильма.

Также будет проведена церемония награждения победителей конкурса среди учащихся старших классов «На лучшие художественные и ученические произведения, посвященные истории национально-освободительной борьбы украинского и крымскотатарского народа с тоталитарным режимом СССР и эхо исторических параллелей к настоящему в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».

18 мая планируется провести коллективное «дуа» (молитву) по погибшим при геноциде крымскотатарского народа.

Вечером на центральной площади города проведут траурный митинг. После митинга запланирована акция «Зажги свечу памяти». Активисты будут выкладывать 1000 свечей в форме полуострова Крым с надписью «73.УНУТМА».

Накануне сообщалось, что памятные мероприятия также запланированы в Геническом районе Херсонской области и нескольких турецких городах.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма – крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.