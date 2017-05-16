Факел спортивной эстафеты в Симферополе зажгли от Вечного огня

В Симферополе в парке им. Ю. А. Гагарина у мемориала «Могила неизвестного солдата» утром 16 мая стартовала крымская ветка факельной эстафеты «Бег мира», участники которой должны финишировать в Керчи 21 мая. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, факел эстафеты зажгли от Вечного огня.

На мероприятии, кроме участников забега, присутствовало около 40 человек: воспитанники спортшкол и чиновники.

«Когда по всему миру идут локальные конфликты, мы, русские люди, предлагаем садиться за стол переговоров. Мы носители мира, как это было еще с советских времен», – заявил подконтрольный Кремлю первый замминистра спорта аннексированного Крыма Сергей Голинач.

Также на старте эстафеты присутствовала посол мира Светлана Хисамутдинова.

«Я родилась в войну, война – это шаг в бездну. Наше факельное шествие – это шаг мира к добру. Возьмите этот факел и почувствуйте это, помечтайте о мире. Мир – это гармония. Прикоснитесь к ней», – заявила Хисамутдинова.

Всего по Крыму участники эстафеты должны пробежать 371 километр, маршрут пройдет через Октябрьское, Джанкой, Советское, Семисотку и Щелкино.

«Всемирный бег ради гармонии» проводится в более чем ста странах мира для «распространения идей толерантности и сосуществования народов в мире». Эстафета организована международной сетью волонтеров.

В Украине эстафета «Всемирный бег ради гармонии» проводится с 1993 года. С тех пор ее участники преодолели 45 000 километров по дорогам, горящий факел держали почти 300 000 украинских граждан, говорится на сайте мероприятия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».