В Херсонесе обещают показать реконструкции античных и средневековых сражений

Очередной фестиваль исторической реконструкции «Херсонес 2017: на перекрестке цивилизаций» пройдет 21 мая в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

По информации руководства Херсонеса, реконструкторы покажут сражения времен средневековья и античности, прочитают лекции по истории, расскажут об одежде и нравах жителей древнего Херсонеса. Анонсируют также мастер-классы по чеканке монет, ткачеству, гончарному делу и другим ремеслам. Детем покажут старинные игры и потешные бои. В конце фестиваля обещают провести массовое сражение.

В ночь с 20 на 21 мая в Херсонесе анонсируют также международную акцию «Ночь музеев».

Фестивали исторической реконструкции в аннексированном Севастополе стали часто проводить в последнее время. Туристические объекты Севастополя в последние два года испытывают большие затруднения с финансированием и привлечением инвестиций. Из-за этого вход на выставки и осмотр экспозиций в Херсонесе снова сделали платным.

После аннексии Крыма в 2014 году Херсонес испытывают затруднения с международной поддержкой музейных объектов, а также научным и культурным обменом с зарубежными странами.