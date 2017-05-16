В годовщину ареста Кольченко проходит онлайн-акция в его поддержку

В третью годовщину ареста крымчанина Александра Кольченко проходит онлайн-флешмоб в его поддержку, запущенный накануне активистами «Комитета солидарности с крымским заложниками».

«Наши коллеги запустили флешмоб «Коты – за Тундру! А ты?» И они призывают людей написать несколько слов поддержки Александру Кольченко и направить им. Они обязательно каким-то образом доставят это все Саше. «Тундра» – это, для тех кто не знает, его псевдо», – пояснила в комментарии Крым.Реалии председатель правления Центра гражданских свобод, координатор инициативы «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук.

Также к годовщине ареста Кольченко Крым.Реалии записали последнее слово Александра на суде в Ростове-на-Дону: фрагменты его речи зачитали общественные активисты, журналисты, неравнодушные киевляне, а также фигурант дела Сенцова-Кольченко Геннадий Афанасьев.

В середине апреля студенты и преподаватели Таврического национального университета имени Вернадского организовали флешмоб с требованием освободить заключенного в России крымчанина Александра Кольченко.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.