Кольченко повторно просит пустить к нему украинского консула – адвокат

Политзаключенный в России крымчанин Александр Кольченко подал новое ходатайство с повторной просьбой пустить к нему украинского консула. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила адвокат Кольченко Светлана Сидоркина.

«Он сказал, что получил от МИДа письмо, что к нему не допускают консула Украины. Поэтому он говорил о том, что консул просил его повторно написать ходатайство по поводу того, чтобы его допустили. В перерыве между майскими праздниками он такое ходатайство подал и теперь ждет новых результатов рассмотрения», – рассказала Сидоркина.

По ее словам, Кольченко чувствует себя в колонии «нормально».

«У него никаких претензий нет. К нему недавно мама приезжала ­– была у него на свидании. Я с ним разговаривала, и он очень доволен тем, что мама приехала, он узнал все новости о том, что происходит в Крыму, о друзьях. Никаких у него конфликтов ни с «контингентом», ни с администрацией нету. Чувствует себя нормально», – добавила она.

В третью годовщину ареста крымчанина Александра Кольченко проходит онлайн-флешмоб в его поддержку, запущенный накануне активистами «Комитета солидарности с крымским заложниками».

Также к годовщине ареста Кольченко Крым.Реалии записали последнее слово Александра на суде в Ростове-на-Дону: фрагменты его речи зачитали общественные активисты, журналисты, неравнодушные киевляне, а также фигурант дела Сенцова-Кольченко Геннадий Афанасьев.

В середине апреля студенты и преподаватели Таврического национального университета имени Вернадского организовали флешмоб с требованием освободить заключенного в России крымчанина Александра Кольченко.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.