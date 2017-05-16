Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства автоподхода к Керченскому мосту

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства автомобильной дороги, которая должна соединить федеральную трассу «Таврида» в аннексированном Крыму с транспортным переходом через Керченский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовке. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», – говорится в сообщении.

Как указывается в сообщении, протяженность новой дороги составит 8,603 км, ширина каждой из четырех полос – 3,75 метра, расчетная скорость движения – 120 км/ч. В ходе работ на участке строительства планируют обустроить водопропускные трубы, путепроводы, локальные очистные сооружения, трансформаторные подстанции, акустические экраны. Также запланирована реконструкция воздушных линий электропередач и переустройство пересекаемых распределительных газопроводов и магистральной тепловой сети.

Проект предусматривает его подключение к улично-дорожной сети Керчи.

Завершить строительство автомобильного подхода российские власти планируют одновременно с окончанием строительства моста через Керченский пролив и запуском движения по трассе «Таврида».

12 мая в Крыму сообщили о начале строительство автомобильной дороги «Таврида».

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей (около 20 миллиардов гривен – КР). Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов (около 39 миллиардов гривен – КР), а позже – до 139 миллиардов рублей (около 63 миллиардов гривен – КР). Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утверждает, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».