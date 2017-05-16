Россия: в Казани соратника Навального арестовали на 10 суток

Суд в российском регионе Татарстане арестовал на 10 суток гражданина Австралии и России Альберта Абузарова, задержанного в минувшее воскресенье на акции в поддержку выдвижения оппозиционера Алексея Навального на пост президента России. Об этом сообщает проект Радио Свобода «Idel.Реалии».

Суд признал Абузарова виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Решение было принято 15 мая. Рассмотрение дел по еще четырем задержанным вместе с Абузаровым в Казани перенесли на 30 мая. Против организатора акции Азата Габдульвалеева возбудили административное дело о несогласованном публичном мероприятии.

Алексей Навальный в декабре прошлого года заявил о намерении участвовать в выборах президента России. В настоящее время выдвижение политика поддержали почти 450 тысяч россиян, по всей стране действуют около 30 предвыборных штабов оппозиционера. В их работу неоднократно вмешивались прокремлевские активисты и сотрудники правоохранительных органов.