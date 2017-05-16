Аксенов хочет лично проверять мусорки Симферополя

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично проверять места, где скапливается мусор, в Симферополе. Об этом 16 мая Аксенов рассказал на заседании российского правительства Крыма, сообщает «РИА Крым».

«Мы договорились, что по конкретным местам в Симферополе, где традиционно скапливается мусор, организуем систему контроля, в рваном темпе, чтобы не было понятно, когда мы выезжаем. Для уборки должен быть график. К чистоте приучим в любом случае», – сказал Аксенов.

По его словам, ситуация с уборкой мусора в городе за последнее время улучшилась, но незначительно.

12 мая в Керчи подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов во время посещения пляжа в поселке Героевка возмутился при виде мусорных урн, окрашенных в цвета национального флага Украины. За желто-синие урны Аксенов пригрозил местным чиновникам штрафом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».