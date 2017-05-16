Допрос свидетеля по «делу Чийгоза» перенесли из-за его желания говорить на родном языке – Полозов

Допрос одного из свидетелей защиты по «делу Чийгоза» не состоялся во вторник, 16 мая, из-за его желания говорить на родном языке. Об этом в перерыве 114-го российского судебного заседания заявил адвокат Николай Полозов. Видео комментария адвоката опубликовал журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Фейсбуке.

«Первый свидетель защиты, который должен был быть допрошен, – Абдураман Эгиз. Однако на прошлом судебном заседании он заявил о том, что желает давать показание на родном языке. Обязанность суда – предоставить переводчика. Поэтому его допрос был перенесен на следующий понедельник 22 мая», – рассказал Полозов.

По словам Полозова, до обеда российский суд начал допрашивать второго свидетеля, который говорил о невиновности Чийгоза.

«Свидетель сказал, что видел Ахтема Чийгоза. Один раз его видел до того, как митингующие заняли левую часть внутреннего двора. Он призвал людей успокоится, поднимал руки вверх ладонями вперед, махал им. Свидетель интерпретировал эти жесты как жесты успокоения. И сказал, что никакой тайной системы знаков в Меджлисе никогда не существовало. Хотя обвинение считает, что были жесты понятные только сторонникам Меджлиса», – говорит адвокат.

По словам Полозова, допрос свидетеля был прерван и продолжится после перерыва.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.