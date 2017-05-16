Джамала не получала приглашение от крымских властей – пиар-директор

В адрес украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы никаких приглашений в Крым от представителей российской власти на полуострове не поступало. Об этом 16 мая в комментарии Крым.Реалии рассказал пиар-директор певицы Денис Козловский.

«Мы не общаемся никаким образом с властями Крыма, от них никаких запросов не поступало, и даже если бы поступило, мы бы не потрудились отвечать», – сказал Козловский.

Российские СМИ утром 16 мая сообщили о заявлении подконтрольного Кремлю вице-премьера правительства аннексированного Крыма Георгия Мурадова. Он рассказал журналистам, что посольство России в Киеве якобы передало представителям Джамалы приглашение выступить в аннексированном Крыму.

В последний раз Джамала была в Крыму в 2014 году. Певица говорит, что «не хочет испытывать судьбу», и пока с родителями и родственниками встречается на материковой части Украины.

Песня Джамалы «1944» о депортации крымскотатарского народа принесла певице победу на песенном конкурсе «Евровидение–2016» в Швеции. В 2017 году конкурс прошел в Киеве, на территорию Украины не пустили представительницу России, так как та посещала аннексированный Крым в обход украинского законодательства.