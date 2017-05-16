Активисты общественных организаций высказывают недовольство внесением изменений в украинский закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины».

Как рассказала Крым.Реалии заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова, общественники намерены добиваться ветирования закона президентом.

«Думаю, общественные организации будут писать обращение к президенту. Мы будем выводить вопрос в публичное поле и говорить открыто, почему этот закон принимается – он лоббирует совершенно местечковые интересы некоторых депутатов Верховной Рады», – сказала Потапова.

Общественники указывают, что принятие данной инициативы негативно скажется на финансировании возможностей для крымских абитуриентов в целом.

«Согласно этому закону, должна быть выделена тысяча дополнительных бюджетных мест. Учитывая, что мы сталкиваемся с большим количеством финансовых проблем – дистанционное образование, сертификация, подготовительные курсы, – мне кажется, что это неразумное расходование бюджетных денег на это количество мест. На сегодняшний день крымчане уже имеют 12 топовых вузов Украины и они закрывают все специальности», – отметила Потапова.

Общественница уточнила, что принятый вариант закона «не ухудшает ситуацию, но и не улучшает ее» для крымчан, при этом подобная инициатива украинских депутатов может негативно сказаться на ходе вступительной кампании.

«Представьте, сейчас крымчане получат не отработанную, не отфильтрованную информацию о том, что они якобы могут вступать только в четыре вуза. И это накануне вступительной кампании! Мы очень просили этого не делать, но нас не услышали», – подчеркнула Потапова.

В начале апреля инициатор законопроекта депутат Александр Спиваковский в комментарии Крым.Реалии, отвечая на критику общественников, заявил, что он действительно занимается лоббизмом, но лоббирует интересы не отдельных вузов, а всей Херсонщины и соседних областей. По его словам, принятие законопроекта повысит уровень образовательной сферы на юге Украины.

Верховная Рада Украины 16 мая поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение 16 мая проголосовало 238 народный депутатов.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.