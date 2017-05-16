В Украину прибыла миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину. Об этом сообщил представитель украинского офиса МВФ 16 мая.

По его словам, миссия будет работать в Украине до 25 мая.

Среди вопросов, которые миссия МВФ намерена обсудить, – пенсионная реформа, изменения в налоговой и таможенной политике, прогресс в возмещении НДС и выполнение бюджета.

Последний раз миссия МВФ работала в Украине с 3 до 17 ноября 2016 года, а 3 апреля 2017 года Украине предоставили транш на 1 миллиард долларов.

Уже 6 апреля представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что уже в этом году Украина может получить от МВФ еще три транша займа на общую сумму около 4,4 миллиарда долларов, но отметил, что это обусловлено выполнением реформ, предусмотренных программой сотрудничества.

Как сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, главными целями программы на следующие несколько месяцев является, в частности, всеобъемлющая пенсионная реформа, прогресс в приватизации, создание рынка продажи сельскохозяйственных земель, также важным элементом этой программы является решительная борьба с коррупцией.

Всего, по данным Национального банка, до конца года Украина ожидает поступления 4,5 миллиарда долларов США от МВФ и 1,3 миллиарда от Еврокомиссии. В то же время, до конца 2019 года Украина должна выплатить 12,8 миллиардов долларов внешнего долга.

В марте 2015 года между МВФ и Украиной была утверждена четырехлетняя программа расширенного финансирования на сумму около 17,5 миллиардов долларов США. Сейчас вместе с нынешним траншем, МВФ предоставил Украине по этой программе около 8 миллиардов 380 миллионов долларов. Целью программы является восстановление экономики Украины, восстановление ее независимости от внешних источников, укрепление государственных финансов, поддержание финансовой стабильности и экономического роста путем структурных и управленческих реформ при одновременной защите наименее уязвимых слоев населения.