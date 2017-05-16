В Крыму признали, что не могут конкурировать с отелями Турции

Глава подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий признал, что крымским отелям «тяжело конкурировать с демпингующими турецкими отелями». Об этом сообщают российские СМИ.

«В марте руководитель Ростуризма проводил большое совещание в Ялте, убеждая средства размещения грамотно подойти к ценообразованию. Цены в Крыму на сегодня уже стабилизировались. Есть и примеры, когда цена уходит вниз. Те объекты размещения, кто четко среагировал на ситуацию и не допустил завышения, уже могут похвастаться стопроцентной заполняемостью. На эти объекты турпоток всегда возрастает», – цитирует Стрельбицкого российский «Интерфакс».

В то же время, по его словам, цены на размещение в объектах санаторно-курортного комплекса на южном берегу Крыма выросли «в целом на 2,7%, на малые отели – на 6,4%».

«Мы по поручению главы республики готовим письмо в правительство России, чтобы каким-то образом помочь отельерам в борьбе, существующей на туристическом рынке. Но должен сказать, что в июне цены у турецких коллег стабилизируются, а в июле-августе думаю, они будут выше, чем в Крыму. Потому что мы добились стабилизации, а тот, кто сейчас демпингует, должен будет принимать меры, чтобы вернуть уходящие деньги», – заявил Стрельбицкий.

В период майских праздников средняя загрузка крымских отелей, по данным Минкурортов Крыма, составила 33,3%. При этом на Ялту пришлось 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, в то время как в Евпатории побывали 19%, а в Саках 8% от общего количества приехавших в Крым.