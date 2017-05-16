В Геническе участнику антимобилизационного митинга суд дал 5 лет лишения свободы

В Геническе Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, суд по делу так называемого антимобилизационного митинга, проведенного в 2015 году, завершился обвинительным приговором. обвиняемому присудили 5 лет лишения свободы.

Как рассказала Крым.Реалии пресс-секретаря прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская, 15 мая Генический районный суд Херсонской области признал местного жителя Геническа виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период), ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) УК Украины.

Анна Чернявская отметила, что до вступления приговора в законную силу обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Представитель прокуратуры напомнила, что в январе 2015 году во время проведения митинга в Геническе обвиняемый призвал к перекрытию дорог и захвату зданий правоохранительных органов и других органов власти.

Будет ли обвиняемый подавать на апелляцию пока неизвестно.

Как ранее подтверждали в правоохранительных органах, это уголовное производство было открыто в отношении местного пророссийского деятеля, представителя политической партии «Спас» Эдуарда Коваленко.

На данный момент Крым.Реалии не удалось связаться с Коваленко, его телефон недоступен или отключен.

Осенью 2016 года Коваленко организовал митинг по поводу поставок газа в Геническ и собирал подписи с просьбой о поставках газа из аннексированного Крыма в Геническ.