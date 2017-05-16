В прокуратуру Крыма вызывают Ильми Умерова, Наримана Джеляла и Леммара Юнусова

В подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма на 17 мая вызвали Ильми Умерова, Наримана Джеляла и Леммара Юнусова. Об этом в Фейсбуке 16 мая сообщил сам Ильми Умеров.

«Завтра к 12.00 меня «пригласили» в республиканскую прокуратуру, об этом сегодня около 19.30 по телефону сообщил Чуприна Валентин Александрович (принимал участие в суде по запрету Меджлиса). Думаю, в преддверии 18 мая, речь пойдет о «недопустимости противоправных действий» в День памяти жертв депортации крымских татар», – говорится в сообщении.

Ильми Умеров предположил, что речь может идти «о желании части крымских татар в 13.00 возложить цветы к закладному камню в сквере напротив ж/д вокзала в Симферополе».

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя не разрешили крымским активистам провести 19 мая пикет против политических и религиозных преследований на аннексированном полуострове. Об этом в Фейсбуке сообщил активист Нариман Джелял.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.