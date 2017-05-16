«Яндекс-Украина» опровергает заявление СБУ об игнорировании обращений спецслужб

В компании «Яндекс-Украина» 16 мая опровергли заявление СБУ об отсутствии реакции на обращение спецслужбы.

«Мы всегда реагируем на обращения СБУ и других правоохранительных органов Украины в соответствии с установленными процедурами. «Яндекс» не является социальной сетью, у него нет собственной социальной сети, где в том числе мог бы распространяться контент, о котором идет речь», – говорится в заявлении компании.

Кроме того, в «Яндекс-Украина» отмечают, что они работали и работают в соответствии с украинским законодательством.

Ранее в российском «Яндексе» заявили, что решение о санкциях касается не компании, а «11 миллионов украинских пользователей, что ежемесячно выбирают наши сервисы».

В Службе безопасности Украины заявили, что фиксируют распространение через интернет-ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru» «антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия».

«Руководство интернет-ресурсов, попало в санкционный список, так как ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБ Украины», – добавили в СБУ.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.