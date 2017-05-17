Ахтему Чийгозу не давали поручений от Меджлиса организовать митинг 26 февраля 2014 года – свидетель

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу не давали поручений от Меджлиса участвовать в организации митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АРК. Об этом на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма рассказал свидетель защиты по «делу Чийгоза» Дилявер Акиев.

По его словам, Чийгоз являлся председателем бахчисарайского регионального меджлиса, поэтому на него, как на заместителя председателя Меджлиса, не возлагались какие-либо обязанности.

«На заседании (Меджлиса – КР) Рефат Чубаров сообщил, что взаимодействовать с представителями правоохранительных органов относительно организационных аспектов проведения массового мероприятия будет он совместно со своим заместителем Зауром Смирновым. Свидетель сообщил, что велся протокол заседания, однако летом 2014 года в здании Меджлиса производился обыск и дальнейшая судьба документации свидетелю неизвестна. Ахтему Чийгозу никаких поручений не давалось», – процитировал свидетеля адвокат Николай Полозов.

Также на заседании давал показания еще один свидетель защиты – Руслан Эдемов. По словам адвоката, он также рассказал, что на митинге Чийгоз не совершал никаких противоправных действий.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.