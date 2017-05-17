В Европарламенте состоится подписание решения о «безвизе» для Украины

В Европарламенте 17 мая состоится подписание решения о предоставлении безвизового режима поездок в Евросоюз для граждан Украины. Участие в мероприятии примут президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского парламента Антонио Таяни, сообщает в Facebook представительство ЕС в Украине.

«17 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в город Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания президентом Европейского парламента и представителем мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для граждан Украины», – говорится также на официальном сайте президента Украина.

Ожидается, что церемония подписания решения о безвизовом режиме для Украины начнется в 15:45 по киевскому времени.

Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и фактически «безвиз» вступит в силу ориентировочно 11 июня.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.