В Крыму прошли очередные военные учения Черноморского флота России – СМИ

В рамках учений на полигонах в Черном море, корабли бригады ракетных катеров Черноморского флота России нанесли артиллерийский удар по морским и воздушным целям. Об этом сообщают местные крымские СМИ со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана первого ранга Вячеслава Трухачева.

«Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Р-239» и «Р-60» провели тренировку по нанесению ракетного удара по отряду кораблей «противника», учения по связи, совместному маневрированию, а также по организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени», – сообщил Трухачев.

По его словам, корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту. Для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона были привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты-амфибии Бе-12.

На официальном сайте Министерства обороны России нет подтверждений информации о проведении в Черном море.

Месяц назад Черноморский флот России проводил в полигонах боевой подготовки в Черном море плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы.

В начале апреля Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

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